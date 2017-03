Ganhou o lugar na visita do Sporting a Moreira de Cónegos e, desde então, nunca mais saiu dos onzes titulares de Jorge Jesus: Paulo Oliveira deverá realizar hoje, diante do Nacional, o quinto jogo consecutivo nessa condição, voltando a deixar Rúben Semedo no banco de suplentes.Recorde-se que o acumular dos erros do camisola 35 levou o técnico dos leões a fazer alterações no eixo, naquela que foi a forma encontrada para que Semedo percebesse que não estava a cumprir com os requisitos para o lugar de central. Aproveitou Paulo Oliveira, que vai somando jogos ao lado de Sebastián Coates: até ao momento, o defesa conta apenas nove jogos na Liga, sendo os quatro último consecutivos. Entre a 16ª e a 19ª jornadas também foi utilizado em quatro embates seguidos, mas com a exceção de um ter sido como suplente utilizado, no empate a dois golos em Chaves.