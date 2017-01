Continuar a ler

"O clube tem sido gerido com transparência, Bruno de Carvalho fez um trabalho meritório, tirou o clube da falência. Durante 15 ou 18 anos, todos aqueles que por lá passaram, desde Roquette a Godinho Lopes, deixaram um clube moribundo, um clube sem futuro", recordou, em declarações exclusivas a Record, o empresário da área da restauração, antes de regressar às críticas a Carlos Severino.



Abílio Fernandes, membro da comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, estranhou a forma como Carlos Severino mudou de opinião em relação ao atual presidente do clube de Alvalade. Uma mudança revelada no jantar de quinta-feira do movimento 'Sporting Campeão', na qual o antigo candidato anunciou o seu apoio ao outro candidato, Pedro Madeira Rodrigues."Primeiro, era candidato. Depois, deixou de ser e associou-se ao nosso concorrente. Todas as pessoas são livres de fazer as suas escolhas e apoiar quem quiserem, mas, nesta altura, o clube precisa de paz e sossego. É altura das pessoas meditarem e valorizarem o trabalho desenvolvido por Bruno de Carvalho em prol do clube", defendeu o antigo dirigente leonino, prosseguindo nos elogios ao atual líder, que apoiou desde a primeira hora.

