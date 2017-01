Continuar a ler

"Há sempre pessoas descontentes. Umas ligadas ao passado, outras ambiciosas de mais, que estão à espera de algum 'tacho'", assume o elemento da comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho, apontando mais uma qualidade do atual líder do Sporting: "Não é pressionável".



Convicto de que Bruno de Carvalho sucederá a... Bruno de Carvalho, o empresário prefere ir pelo outro lado e nomear aqueles que, publicamente, já assumiram o seu apoio ao agora presidente. "Sportinguistas ligados a anteriores direção estão com ele. Fiquei surpreendido que tantas figuras da política e do desporto nacional, como Paulo Abreu ou Ângelo Correia, tenham manifestado o seu apoio a Bruno de Carvalho", concluiu o antigo dirigente. "Há sempre pessoas descontentes. Umas ligadas ao passado, outras ambiciosas de mais, que estão à espera de algum 'tacho'", assume o elemento da comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho, apontando mais uma qualidade do atual líder do Sporting: "Não é pressionável".Convicto de que Bruno de Carvalho sucederá a... Bruno de Carvalho, o empresário prefere ir pelo outro lado e nomear aqueles que, publicamente, já assumiram o seu apoio ao agora presidente. "Sportinguistas ligados a anteriores direção estão com ele. Fiquei surpreendido que tantas figuras da política e do desporto nacional, como Paulo Abreu ou Ângelo Correia, tenham manifestado o seu apoio a Bruno de Carvalho", concluiu o antigo dirigente.

Abílio Fernandes reconhece que este não é o momento ideal para Bruno de Carvalho ir a votos. Motivo: o descontentamento de algumas franjas do universo leonino com o desempenho desportivo da equipa de futebol. O antigo vice-presidente do clube de Alvalade apressa-se, todavia, a encontrar uma justificação: as arbitragens."Esta época não está a correr conforme as expetativas. Temos tido o problemas das arbitragens, o Sporting tem sido espoliado da verdade desportiva. As coisas não têm estado nada favoráveis. É importante que sejam clarificadas, a partir de agora, e não haja mais problemas com as arbitragens", desejou Abílio Fernandes, que identifica dois grupos de sportinguistas que, a 4 de março, não votarão em Bruno de Carvalho.

Autor: João Lopes