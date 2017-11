A Escola Academia Sporting (EAS) vai estender-se à América do Sul, pela porta do Brasil e pela mão de dois antigos leões: Pedro Silva e Carlos Saleiro, que coincidiram na equipa principal do Sporting em 2009/10.

"É com muita satisfação que venho anunciar a grande parceria com o Sporting, trazendo para o Brasil, junto do meu amigo e ex-companheiro de clube Carlos Saleiro, a primeira Escola Academia Sporting no Brasil, na cidade de Florianópolis", anunciou Pedro Silva, através do Facebook, declarando abertas as inscrições para uma escola vocacionada para crianças e jovens dos 5 aos 17 anos, com a chancela da entidade responsável pela formação de dois Bolas de Ouro: Luís Figo e Cristiano Ronaldo.

Continuar a ler