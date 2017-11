Continuar a ler

Jonathan Silva – o jogador foi ontem operado no hospital da CUF Descobertas pelo dr. Pedro Pessoa, por rotura do ligamento lateral interno do joelho direito. A cirurgia foi um sucesso e o tempo expectável de recuperação é de 10 a 12 semanas.Marcos Acuña – lesão muscular na face posterior da coxa direita: treino condicionado.Seydou Doumbia – lesão muscular na face posterior da coxa esquerda: em tratamento.