Apesar de estar a par do interesse de outros clubes, Acuña está completamente focado no projeto do Sporting e com ‘ganas’ de ser campeão nacional. Neste momento, está concentrado em ajudar a equipa a alcançar o seu principal objetivo. Record sabe, inclusive, que o jogador não pensa sequer noutros cenários que não passem por ajudar os leões a serem campeões.‘El Huevo’, como é conhecido nas pampas, tem já um vínculo sólido com o projeto verde e branco, apesar de estar há menos de seis meses em Portugal, e pretende retribuir a confiança que o Sporting tem nas suas capacidades. Acuña partilha este mesmo objetivo, precisamente por considerar que o sucesso na conquista do campeonato só o ajudaria a valorizar o seu currículo no futuro. Daí que não esteja interessado em ouvir eventuais propostas de outros clubes com a temporada em seu pleno curso.

Autores: Alexandre Moita e Bruno Fernandes