Apto para o Belenenses



Apesar da evolução, o extremo leonino está fora do encontro com o P. Ferreira, na próxima jornada do campeonato. Acuña deve começar a integrar os trabalhos sem qualquer tipo de restrição na próxima semana, altura em que, se tudo correr conforme o esperado, será dado como clinicamente apto pelo departamento médico. É aí que, pelo menos, terminam as três semanas de paragem previstas para uma lesão do género, ou seja, um rotura muscular.



Marcos Acuña subiu ontem ao relvado da Academia de Alcochete para realizar o aquecimento com o restante grupo de trabalho às ordens de Jorge Jesus. Tal como aconteceu na véspera, o argentino fez depois treino condicionado, uma vez que ainda não se encontra recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, contraída no jogo com o Sp. Braga, há cerca de duas semanas (5 de novembro)O extremo, de 26 anos, entrou desta forma numa nova etapa da recuperação, depois de numa primeira fase ter feito fisioterapia e ginásio, para recuperar da lesão muscular na coxa. Agora, Marcos Acuña vai continuar a trabalhar no relvado, com e sem bola, com o objetivo de submeter a zona da coxa a outro tipo de impacto, de forma a perceber a reação da mesma a exercícios mais intensos.

Autor: Alexandre Moita