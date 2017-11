Marcos Acuña foi esta segunda-feira dispensado da seleção argentina devido a lesão, tendo sido chamado Cristian Ansaldi para o lugar do jogador do Sporting.Recorde-se que o extremo está na lista de lesionados dos leões , após ter sido substituído na partida de domingo diante do Sp. Braga, quando apresentou queixas na coxa direita depois de um sprint.Acuña vai assim falhar os encontros particulares da Argentina com a Rússia e a Nigéria.

Autor: Luís Miroto Simões