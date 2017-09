Continuar a ler

O argentino tem sido dos mais utilizados neste início de época e, por isso, já foi notória a estratégia de poupança utilizada pelo treinador no jogo da Taça CTT, frente ao Marítimo, uma vez que Acuña apenas entrou na 2ª parte



A alternativa a Acuña para ocupar o ataque foi Bruno César, que se estreou a titular na Liga.

A ausência de Acuña no jogo com o Moreirense confirmou a notícia avançada por Record, que deu conta da poupança do rei das assistências do Sporting, tendo em vista a receção ao Barcelona.O avançado, de 25 anos, acusou fadiga muscular e foi poupado por Jorge Jesus, para se poder apresentar nas melhores condições físicas no importante embate e, no domingo, frente ao FC Porto.