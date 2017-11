Acuña saiu lesionado do jogo com os arsenalistas com suspeita de lesão muscular na coxa direita. Tudo aconteceu aos 41 minutos do jogo com o Sp. Braga quando, após um ‘sprint’ nem muito intenso, o extremo argentino levou a mão à coxa direita e logo aí abrandou a marcha de corrida, impedido de permanecer no terreno de jogo, continuando ao pé-coxinho.

Instantes depois, Acuña deitou-se mesmo no relvado, em grandes dificuldades, e o jogo acabou por ser interrompido de pronto. Não dava mais, nem foi preciso dizê-lo, e a segunda avaliação por parte do departamento médico dos leões confirmou o pior cenário. Jesus ainda hesitou na substituição, pois primeiro foi Mattheus Oliveira a dirigir-se ao banco, mas depois lá veio Podence, que acabou mesmo por entrar para o lugar de Acuña. Enquanto isso, o argentino, de 25 anos, abandonava o terreno de jogo frustrado com o problema, esbracejando por ser obrigado a deixar o encontro.

O extremo vai ser reavaliado hoje à lesão, mas a sua presença na seleção argentina fica desde logo quase hipotecada, confirmando-se o cenário de lesão muscular. Acuña tinha sido convocado por Sampaoli para os particulares com a Rússia (dia 11) e Nigéria (dia 14). Podence assustou Aos 51’, Podence pisou Raúl Silva e caiu na pequena área, queixando-se do pé direito, e ainda assustou Jesus mas recuperou.

Autores: Alexandre Moita e Pedro Gonçalo Pinto