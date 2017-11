Marcos Acuña realizou esta quarta-feira exames complementares que confirmaram uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, apurou. O extremo do Sporting deverá parar três semanas, falhando assim os encontros com Famalicão (dia 16, Taça de Portugal), Olympiacos (dia 22, Liga dos Campeões e Paços de Ferreira (dia 26, campeonato). O regresso do argentino ocorrerá, em princípio, na deslocação ao terreno do Belenenses (dia 29), uma partida referente à Liga NOS.Acuña lesionou-se no encontro com o Sp. Braga, no domingo, tendo sido substituído ainda na primeira parte. A paragem para as seleções - o sul-americano estava entre os eleitos da Argentina mas foi dispensado - acaba por amenizar o impacto da mazela, na medida em que o camisola 9 tem mais tempo para recuperar.Ainda segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, só Acuña estará ausente da partida da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal por motivos físicos. Ou seja, nomes como Piccini, William Carvalho, Mathieu e Fábio Coentrão poderão ser opção diante dos minhotos se Jorge Jesus assim o entender, estando a sua utilização dependente apenas de questões técnicas.

Autor: Alexandre Carvalho