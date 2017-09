A fadiga muscular que o aconselhou a falhar o jogo de Moreira de Cónegos não será suficiente para o impedir de ir à luta com o Barcelona. Marcos Acuña só não será titular esta noite em caso de imprevisto de última hora.Record sabe Jorge Jesus vai reforçar a aposta em Acuña, na esperança de que este argentino deixe a sua marca no jogo, tal como foi fazendo ao longo dos dez jogos em que foi utilizado: 1 golo e 5 assistências, entre todas as competições. Bruno César continuará, contudo, de prevenção, mas apenas precavendo uma eventual recaída de Acuña. Tal como é tradição desde que Jesus chegou ao clube, os leões cumprem o último treino de preparação para este jogo ainda hoje, de manhã, na Academia. Só depois Jesus terá totais certezas sobre a inclusão de Acuña na equipa. Se o jogo fosse ontem, o argentino seria titular, pelo que só mesmo um percalço de última hora o tirará deste duelo.