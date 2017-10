Marcos Acuña prepara-se para voltar a ser aposta de Jorge Sampaoli como titular na seleção da Argentina, ainda que vá ser utilizado... como lateral-esquerdo. Em vésperas do embate com o Peru, no La Bombonera, o técnico da alviceleste testou o extremo do Sporting num quarteto defensivo onde constavam também os nomes de Mercado (lateral-direito), Otamendi e Mascherano (centrais).

A confirmar-se a utilização de El Huevo, será a 7ª internacionalização do futebolista dos leões, assim como o regresso à posição que ocupava quando começou a carreira sénior, em 2011, ao serviço do Ferro Carril Oeste.

