Marcos Acuña vai regressar ao onze frente ao Barcelona, na 4ª feira, para a Liga dos Campeões. O argentino, poupado no jogo com o Moreirense, por fadiga muscular, vai voltar a integrar a equipa de Jorge Jesus, ocupando o lugar que foi de Bruno César em Moreira de Cónegos. Será o reencontro entre o leão e Messi, eles que têm sido companheiros de seleção.Para Acuña, de 25 anos, será o 11º jogo esta época. O argentino tem sido um dos mais utilizados por Jorge Jesus – que já lhe elogiou a capacidade física – e nem com o Marítimo, para a Taça CTT, parou. Descansou, isso sim, em Moreira de Cónegos, para estar a 100 por cento dos duelos com Barcelona e FC Porto, este último no domingo, que pode dar a liderança isolada aos leões caso vençam o rival.É mais um trunfo para o técnico do Sporting, que com os cónegos apostou em Bruno César e depois em Iuri Medeiros.