Continuar a ler

De uma assentada, o técnico ganha duas opções para o flanco esquerdo, mas o bom momento de Bruno César reserva-lhe um lugar no onze. Bryan deverá reaparecer no banco. De Acuña sabe-se que... não irá jogar os 90 minutos.



Alan Ruiz e Iuri de novo preteridos



Alan Ruiz e Iuri Medeiros voltaram a não ser convocados por Jorge Jesus, prolongando o eclipse na equipa do Sporting. Os dois jogadores ficaram de fora da lista de eleitos para a deslocação a Paços de Ferreira e esse é um dado elucidativo quanto à sua situação no plantel. Sobre Iuri, a SAD dispõe-se a negociar por valores na ordem dos 15 M€; em relação a Alan, e apesar de JJ ter dito que contava com ele para o Olympiacos, não foi convocado nem para a Champions nem agora... De uma assentada, o técnico ganha duas opções para o flanco esquerdo, mas o bom momento de Bruno César reserva-lhe um lugar no onze. Bryan deverá reaparecer no banco. De Acuña sabe-se que... não irá jogar os 90 minutos.Alan Ruiz e Iuri Medeiros voltaram a não ser convocados por Jorge Jesus, prolongando o eclipse na equipa do Sporting. Os dois jogadores ficaram de fora da lista de eleitos para a deslocação a Paços de Ferreira e esse é um dado elucidativo quanto à sua situação no plantel. Sobre Iuri, a SAD dispõe-se a negociar por valores na ordem dos 15 M€; em relação a Alan, e apesar de JJ ter dito que contava com ele para o Olympiacos, não foi convocado nem para a Champions nem agora...

Se o regresso de Acuña já era expectável antes mesmo de Jorge Jesus o confirmar ontem em conferência de imprensa, a convocatória de Bryan Ruiz para o jogo com o Paços de Ferreira não deixa de ser uma novidade. E das grandes. O costa-riquenho junta-se ao argentino na lista de eleitos e volta a estar disponível mais de seis meses depois da última vez que jogou pelo Sporting. A informação foi oficializada pelo próprio e pelo clube através de uma fotografia na rede social Twitter, que Record reproduz acima e na qual é possível identificar Ruiz entre os convocados para a Mata Real.Acuña regressa de lesão, após uma paragem de três semanas para debelar uma rotura muscular na coxa esquerda. Bryan volta às opções após ter estado à margem da equipa desde o início da época – na verdade, apenas duas semanas depois de ser reintegrado com o restante plantel, uma decisão que colocou ponto final no seu afastamento do grupo de trabalho e também num litígio que quase ditou a sua saída do Sporting. Daí para cá, Ruiz esteve a recuperar da lesão muscular sofrida num treino na equipa de juniores, tendo começado a trabalhar sem limitações no início da última semana, bem antes das previsões mais pessimistas (janeiro). Este é, por isso, o primeiro jogo em que Jesus pode contar com Bryan a 100 por cento.

Autor: Alexandre Moita