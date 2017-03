A sessão de perguntas com Solange Carvalhas e Rita Fontemanha acabou elevada para outros... patamares. Entre várias questões, um dos adeptos do Sporting questionou a lateral-direito do Sporting sobre a possibilidade de se encontrar com ela mediante um simbólico número de 'retweets', ou seja, partilhas na publicação realizada na rede social de Twitter.Rita Fontemanha aceitou o desafio propondo que com 1.000 retweets o utilizador, que tem Bruno como nome próprio, pudesse realizar o sonhado 'date' com a internacional portuguesa das leoas. Pouco mais de 24 horas volvidas e o objetivo havia sido alcançado!"O prometido é devido", escreveu Fontemanha, gerando boa disposição entre os seus seguidores e do utilizador premiado, "MoneyBruno". A data do encontro ainda não foi revelada.

Autor: Flávio Miguel Silva