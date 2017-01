Continuar a ler

Durante a espera,



Mais tarde, Bruno Mascarenhas, vogal da direção de Bruno de Carvalho, também falou com os adeptos, conseguindo que os ânimos acalmassem. Durante a espera, ouviram-se vários cânticos contra a equipa . Entre eles "Vocês são uns filhos da p...", "Joguem à bola" ou "Vocês são uma vergonha".Mais tarde, Bruno Mascarenhas, vogal da direção de Bruno de Carvalho, também falou com os adeptos, conseguindo que os ânimos acalmassem.

Equipa do Sporting insultada à saída de Chaves

Cerca de 20 adeptos pertencentes às claques do Sporting foram pedir satisfações aos jogadores no final do jogo. Os adeptos esperaram pela equipa no acesso ao autocarro.André Geraldes foi o elemento da estrutura de futebol leonina que, num primeiro momento, falou com os adeptos. O dirigente da SAD verde e branca tentou demovê-los, mas os protestos subiram de tom, o que obrigou à intervenção da polícia. As autoridades carregaram sobre dois adeptos.

Autor: António Adão Farias