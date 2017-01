Continuar a ler

Os adeptos leoninos não gostaram da atitude de Ricardo Barreiros e tentaram mesmo chegar ao jogador, derrubando algumas barreiras na área técnica onde só se encontravam dois seguranças. Os próprios jogadores tentaram serenar os ânimos mas foi necessária a intervenção da segurança e do presidente Bruno de Carvalho, que ao intervalo tentou acalmar as coisas.



O jogo acabou com a





Notícia atualizada às 17H15. Os adeptos leoninos não gostaram da atitude de Ricardo Barreiros e tentaram mesmo chegar ao jogador, derrubando algumas barreiras na área técnica onde só se encontravam dois seguranças. Os próprios jogadores tentaram serenar os ânimos mas foi necessária a intervenção da segurança e do presidente Bruno de Carvalho, que ao intervalo tentou acalmar as coisas.O jogo acabou com a vitória do Sporting por 3-1

As imagens da confusão no duelo de hóquei entre Sporting e Oliveirense

O jogo entre Sporting e Oliveirense, em Alverca, ficou marcado por momentos de muita tensão por volta do minuto 24, com vários adeptos dos leões a invadirem a área técnica.Tudo começou quando o capitão do Sporting João Pinto viu o cartão azul, protestanto muito com o árbitro. Quando o jogador do Sporting se encaminhava para o banco, Ricardo Barreiros, capitão dos visitantes, pediu-lhe justificações e terá mesmo tentado agredi-lo, acabando também ele por ser excluído.

Autores: José Morgado e Luís Miroto Simões