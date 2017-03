De fora desde 18 de fevereiro, devido à lesão ligamentar no joelho direito sofrida no embate frente ao Rio Ave, Adrien ainda cumpre a primeira fase de recuperação, ou seja, a fase de tratamentos.

Não quer isto dizer que o processo de reabilitação do médio esteja atrasado, uma vez que a etapa de remoção do edema (foco de dor) costuma ser a mais demorada neste tipo de casos. Neste momento, o capitão dos leões, de 27 anos, faz apenas trabalho de fisioterapia, sem ter qualquer contacto quer com o ginásio, quer com o relvado.

Tal como foi possível verificar numa fotografia publicada pelo ex-leão Daniel Carriço nas redes sociais, na qual estava com Adrien em Sevilha, o futebolista ainda utiliza uma proteção no joelho afetado, proteção essa que lhe foi colocada desde o início dos tratamentos. Cumprida esta fase, Adrien focar-se-á, depois, no fortalecimento da zona afetada e só posteriormente no trabalho com bola.

Expectativa para o dérbi

Segundo foi comunicado na semana a seguir à lesão, a recuperação durará entre seis a oito semanas, prazo que criou a expectativa em torno de um possível regresso no dérbi com o Benfica, em Alvalade, jogo da 30ª jornada da Liga que marcado para o fim de semana de 22 e 23 de abril.



Todos disponíveis menos o capitão



Adrien é mesmo a única baixa no plantel de Jorge Jesus, que ontem continuou a preparar a deslocação a Tondela. Ao contrário do que aconteceu no primeiro treino da semana, o técnico não chamou nenhum futebolista da equipa B (na terça-feira ‘subiram’ 10). No Estádio João Cardoso, os leões procuram regressar às vitórias na Liga após o empate caseiro com o V. Guimarães.