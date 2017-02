Autor do golo que valeu ao Sporting a vitória em Moreira de Cónegos (3-2) , Adrien Silva realçou a atitude e reação dos leões perante as duas desvantagens que enfrentaram, frisando que ninguém no clube de Alvalade atirou a toalha ao chão."Na primeira parte também reagimos bem, porque chegámos ao empate, depois de trabalhar muito. Num campo difícil, diante de um adversário organizado. A equipa soube reagir e está de parabéns", começou por dizer, à SportTV, reservando depois elogios ao que foi feito do outro lado: "Foi um Moreirense organizado, à espera do nosso erro, mas demos continuidade ao que temos vindo a fazer - e muito bem -... apenas os resultados não têm aparecido. Hoje foi uma boa exibição e demos a volta.""Em todos os jogos em que entrámos em destavantagem conseguimos reagir com qualidade, com oportunidades. Mostra carácter e a qualidade daquilo que se faz durante a semana e que conseguimos passar par ao jogo. Agora é dar continuidade e não atirar a toalha ao chão", finalizou.

Autor: João Socorro Viegas