O internacional português, Adrien Silva, é baixa de peso para Jorge Jesus, pelo menos nas próximas 6 semanas. De acordo com o boletim clínico lançado pelos leões, o capitão sofreu uma lesão do ligamento interno do joelho direito e estará de fora dos disponíveis entre 6 a 8 semanas.Desta forma, o camisola 23 irá falhar, pelo menos, Estoril (c), V. Guimarães (f), Tondela (f), Nacional (c) e Arouca, podendo, se cumprir as 8 semanas de recuperação, falhar ainda o jogo frente a Boavista (c) e V. Setúbal (f). Se tudo correr conforme o planeado, o capitão estará apto para o dérbi com o Benfica, em Alvalade, a 23 de abril.

Autor: Alexandre Carvalho