Para o lugar de Adrien entrou João Palhinha, tendo a braçadeira de capitão passado para o braço de William Carvalho.

Agora sim: Adrien caiu mesmo e... Jesus teve de ir ao banco

Adrien saiu de maca depois deste choque com Jaime

Elemento preponderante no esquema de Jorge Jesus, o médio Adrien Silva teve de deixar o terreno de jogo, diante do Rio Ave , aos 80 minutos, devido a queixas no joelho direito. O capitão leonino abandonou mesmo o relvado de maca - ainda que depois se tenha levantado e seguido para o banco pelo próprio pé - e a sua situação naturalmente gera preocupação junto dos responsáveis do clube de Alvalade.De referir que, minutos antes, o médio já se havia queixado de dores naquela zona , mas na altura conseguiu seguir em campo.

Autor: Fábio Lima