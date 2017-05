Último jogo de Adrien em 2016/17 com a camisola do Sporting, que também pode ser o último do médio nos leões. Pretendido em Inglaterra, o médio não quis alongar-se muito nos comentários em relação ao seu futuro, soltando apenas um "Claro. Por enquanto..." quando questionado sobre a eventual continuidade em Alvalade.Relativamente ao encontro que fechou a temporada, com uma vitória por 4-1 sobre o Chaves , o capitão leonino agradeceu o apoio dos adeptos e enalteceu a dificuldade do jogo desta noite. "Era importante melhorar a imagem que tínhamos deixado, porque merecíamos, e também para os nossos adeptos que nunca deixaram de acreditar em nós. Vieram cá 30 mil mesmo após estes resultados negativos. Demonstraram que acreditam na equipa. Sabemos que o Chaves tem uma equipa de qualidade. O facto de termos conseguido a vantagem de 3 golos foi muito importante. Nunca é bom sofrer golos, é bom manter a baliza a zero, mas foi uma vitória larga e boa", analisou.De olhos no futuro imediato, aponta já baterias à "seleção e aos próximos objetivos".

Autor: Vítor Almeida Gonçalves