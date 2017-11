Continuar a ler

Fora das últimas escolhas de Fernando Santos para a Seleção Nacional, o internacional português não esconde a confiança de estar no Mundial'2018? "Se estou a contar ir? Claro que estou", disse com um sorriso. Assumindo que o Sporting "vai ser sempre" a sua "casa", Adrien Silva notou desde logo uma diferença para o seu novo clube. "O objetivo inicial não é ser campeão", apontaFora das últimas escolhas de Fernando Santos para a Seleção Nacional, o internacional português não esconde a confiança de estar no Mundial'2018? "Se estou a contar ir? Claro que estou", disse com um sorriso.

Foram apenas 14 os segundos que passaram da hora regulamentada do fecho do mercado de transferências, mas os suficientes para adiar alguns meses a estreia de Adrien na Premier League ao serviço do Leicester. "Não posso esconder que foi uma desilusão bastante grande", afirma o intrenacional português numa entrevista que a RTP3 vai transmitir na íntegra este sábado, às 22 horas."As negociações foram feitas muito em cima da hora, as cedências foram muitas da minha parte", assume o médio que se viu envolvido num imbróglio burocrático que o impede de jogar pelos 'foxes' até janeiro. "Vou sair mais forte desta situação", assegura.