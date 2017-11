Agora no Leicester, Adrien recordou numa entrevista à RTP3 partes da sua passagem pelo Sporting e fez ainda um balanço daquilo que tem sido a atual temporada dos leões, agora já sem a sua presença.O internacional português começou por lembrar o campeonato perdido em 2015/16 sobre a linha de meta. "Para mim era um ano perfeito. Viu-se o que conseguimos fazer e da maneira que conseguimos. Foi um milagre não termos conseguido o campeonato. Dos três anos foi o mais forte. Senti isso nas primeiras semanas que lá estive. Tristeza não ter conseguido. Procurava há muitos anos e naquele ano tínhamos tudo", lamentou.Quanto ao atual momento da ex-equipa, Adrien considera que é necessário algum cuidado na gestão do plantel devido às muitas competições, mas frisou estar a gostar do que tem visto: "O Sporting está a gastar muitas energias na Liga dos Campeões e isso é complicado de controlar. Temos muitos internacionais, as viagens e o pouco tempo de descanso são variáveis que contam. Vejo Sporting e FC Porto mais fortes."

Autor: Alexandre Moita