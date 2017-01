Continuar a ler

"Nunca deixamos de estar motivados. A frustração pelos resultados negativos está sempre presente, porque em cada momento que os resultados não aparecem é um momento negativo perante o que produzimos durante a semana. Isso é o que um profissional, seja em que profissão for, não quer. É isso que vamos tentar contrariar", garantiu o capitão, acrescentando: "A confiança mostra o trabalho que temos feito, sempre a trabalhar no máximo para podermos reverter a situação. É o que vamos continuar a fazer."



De resto, na mesma intervenção, Adrien abordou a "Nunca deixamos de estar motivados. A frustração pelos resultados negativos está sempre presente, porque em cada momento que os resultados não aparecem é um momento negativo perante o que produzimos durante a semana. Isso é o que um profissional, seja em que profissão for, não quer. É isso que vamos tentar contrariar", garantiu o capitão, acrescentando: "A confiança mostra o trabalho que temos feito, sempre a trabalhar no máximo para podermos reverter a situação. É o que vamos continuar a fazer."De resto, na mesma intervenção, Adrien abordou a presença de Bruno de Carvalho no balneário . O capitão confirmou a conversa com o líder do clube, mas assegura que "nada mais" sucedeu. "Só para esclarecer essa situação. Tal como aconteceu ontem no fim do jogo, após um resultado que ninguém queria, o presidente (como lhe é permitido) foi ao balneário mostrar a sua insatisfação e nós, enquanto grupo e capitães, entrámos em diálogo e nada mais. Sabemos que os adeptos estão sempre a apoiar-nos, independentemente de uns momentos menos bons, que são normais. Tenho a certeza que nunca deixarão de nos apoiar", finalizou.

Desapontado com o empate averbado na visita ao reduto do Chaves , Adrien Silva deixou este domingo claro que o plantel do Sporting está motivado para colocar para trás este mau resultado e o objetivo passa já por superar a formação flaviense a meio da semana, agora para a Taça de Portugal."Objetivo número 1 é seguir em frente. Como tem de existir em todos os jogos em que entramos em campo. Agora, sabemos as dificuldades que vamos encontrar. É um adversário muito bem organizado, como vimos no jogo da Liga. Temos argumentos para contrariar o Chaves", começou por dizer, em declarações à Sporting TV.

Autor: Alexandre Carvalho