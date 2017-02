Adrien está a contas com o terceiro problema físico da época, após a lesão contraída em Guimarães, na 7ª jornada. Então, sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, tendo o departamento clínico aproveitado o tempo de inatividade provocado por este problema para resolver uma mazela antiga.Mais tarde, na 16ª ronda, sofreu um traumatismo na coluna cervical após choque com Luís Aurélio, do Feirense. Apesar do susto, que incluiu saída direta do relvado de Alvalade para o Hospital Santa Maria, Adrien voltou a jogar logo no duelo seguinte. Agora, o choque com Jaime (Rio Ave) pode custar até dois meses de fora.