#treinando Uma publicação partilhada por Adrien Silva (@adriensilva23) a Mar 14, 2017 às 10:08 PDT

Adrien Silva continua a recuperar da lesão contraída no joelho direito a 18 de fevereiro, durante o jogo do Sporting frente ao Rio Ave, mostrando total empenho para voltar aos relvados o mais rápido possível.Através das redes sociais, o médio publicou uma fotografia na qual está a fazer bicicleta em casa, complementando assim o trabalho que tem vindo a realizar diariamente na Academia Sporting.Recorde-se que o departamento clínico dos leões espera que o futebolista esteja apto a tempo do dérbi com o Benfica, em Alvalade, marcado para o fim-de-semana de 22 e 23 de abril.

Autor: Bruno Fernandes