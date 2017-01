Bruno de Carvalho acompanhou Adrien Silva até à ambulância

Adrien já teve alta após ter dado entrada numa unidade hospitalar de Lisboa para realizar exames complementares de diagnóstico aoA estadia do médio do Sporting no hospital foi curta e apenas por uma questão de prevenção, não fosse o lance com Luís Aurélio, jogador dos fogaceiros, ter outras implicações.O futebolista esteve sempre acompanhado por responsáveis do Sporting.

Autor: Ricardo Granada