Adrien Silva tem um novo empresário. O capitão do Sporting, de 27 anos, é agora representado pelo Stellar Group, a mesma empresa que gere a carreira de Gareth Bale. A informação foi tornada pública pelo site especializado Transfermarkt.pt.

O Stellar Group é uma dos principais agências de representação de futebolistas do mundo, tendo ocupado o 16.º lugar na recente lista da Forbes. É liderada pelo inglês Jonathan Barnett e tem ainda como clientes estrelas como Joe Hart, Luke Shaw ou Grzegorz Krychowiak.

Além de clientes no futebol, o Stellar Group representa também várias estrelas do atletismo, do râguebi e do críquete.