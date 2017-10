O Sporting-FC Porto vai ter um espectador especial nas bancadas. Adrien Silva, antigo capitão dos leões, vai assistir ao jogo no Estádio José Alvalade, no que será uma oportunidade de rever antigos companheiros e, eventualmente, despedir-se dos adeptos.



O médio, de 28 anos, transferiu-se para o Leicester no último dia da janela de transferências de verão mas ainda não pôde ser utilizado porque a FIFA não aceitou a inscrição na Premier League, registada alguns segundos depois do fecho do mercado.





Adrien ainda participou em cinco jogos do Sporting esta época, o últimos dos quais na Roménia, com o Steaua Bucareste. Em Alvalade, Adrien jogou pela última vez a 15 de agosto, também contra a equipa romena, numa altura em que ainda não se perspetivava a saída do clube verde e branco.



O luso-francês foi formado no Sporting, que representou durante 15 anos, desde 2002, com dois empréstimos de permeio, ao Maccabi Haifa e à Académica. Adrien fez 241 jogos na equipa principal dos leões e marcou 39 golos. Saiu para o Leicester por 24 milhões de euros, valor que pode chegar aos 29 milhões mediante o cumprimento de objetivos.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves