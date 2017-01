2016 foi um ano cheio de emoções ! Obrigado pelo apoio constante. Desejo a todos um feliz ano 2017 #semprecomcoracao Uma foto publicada por Adrien Silva (@adriensilva23) a Dez 31, 2016 às 10:12 PST

Com uma montagem de fotos respeitantes aos melhores momentos que Adrien se despediu de 2016, dando as boas-vindas a 2017. O médio do Sporting lembrou que "foi um ano cheio de emoções". Entre estas estão as respeitantes ao casamento com Margarida e a conquista do Euro'2016 pela Seleção Nacional. O jogador fez questão ainda de agradecer o carinho que sempre lhe foi manifestado.