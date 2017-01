Continuar a ler

"Não entrámos muito bem, logo a perder, mas a equipa acreditou naquilo que faz, nas suas ideias e chegou ao empate e à vantagem, com muito esforço e dedicação. No fim, o golo do adversário tirou-nos os três pontos", disse.Adrien lamentou que o Sporting não tenha tirado proveito do empate do Benfica com o Boavista . "Benfica? Sim, é óbvio, temos de aproveitar essas oportunidades. É o que temos de fazer. Demos o nosso máximo para retribuir o apoio dos nossos adeptos mas com essa infelicidade no fim não conseguimos", sustentou.