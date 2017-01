Pancada de Luís Aurélio obrigou Adrien Silva a sair de maca

Bruno de Carvalho acompanhou Adrien Silva até à ambulância

Noite de azar para Adrien Silva. O médio do Sporting foi encaminhado para o hospital após ter sofrido uma pancada na cabeça, num lance com Luís Aurélio, durante a partida com o Feirense Tudo aconteceu aos 31 minutos, quando o jogador do Feirense cortou a bola mas acertou com a perna na cabeça do capitão leonino, o que lhe valeu um cartão amarelo. Após alguns segundos no chão, o jogador dos leões recuperou, mas acabaria por se deitar no relvado dois minutos mais tarde, tendo o jogo sido interrompido de imediato.Após quatro minutos a ser assistido, Adrien acabou por ser retirado do relvado em maca, com um colar cervical aplicado, e sob o aplauso das bancadas de Alvalade. O internacional português seguiu depois de ambulância para o hospital. Elias ocupou o seu lugar em campo.

Autor: Luís Miroto Simões