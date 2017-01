Falhou o último treino do ano devido a um, contraído no jogo frente ao Varzim, mas esta segunda-feira apresentou-se sem limitações na sessão de trabalho orientada por Jorge Jesus em Alcochete: falamos de Adrien, médio que pode assim ser opção para o embate de quarta-feira em Setúbal, referente à 3.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga.Recorde-se que o Sporting precisa apenas de um empate para garantir a presença na 'final four' da competição que se realiza no final do mês no Estádio do Algarve.

Autor: Bruno Fernandes