Recorde-se que Adrien Silva e William Carvalho explicaram este domingo, em declarações à Sporting TV, o empate frente ao Chaves, no campeoanto, e garantiram que tudo está normal no seio do grupo verde e branco.



Adrien Silva utilizou as redes sociais para tranquilizar os adeptos verde e brancos e garantir que o Sporting não vai desistir. Para isso, os leões podem contar com o capitão para indicar o caminho."Continuar na luta, este é o caminho!", escreveu o camisola 23 na sua página oficial no Facebook.

Autor: João G. Oliveira