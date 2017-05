Adrien Silva deixou esta terça-feira a promessa aos adeptos do Sporting de que nunca vai desistir "de ser cada vez melhor". O médio reconheceu que "as coisas não correram tão bem como o esperado" esta temporada e disse acreditar que "melhores dias virão".Domingo, no final do jogo com o Chaves), o médio não se quis alongar muito sobre o futuro. Quando foi questionado sobre se vai continuar respondeu apenas: "Claro. Por enquanto..."

Autor: Sandra Lucas Simões