Continuar a ler

"Estamos numa luta contra o tempo porque, a cada minuto que passa, o que para nós significa pouco, para eles significa a vida!", escreveu Adrien Silva.A angariação faz parte de um projeto que é desenvolvido pelo jogador e sua mulher, Margarida Neuparth, intitulado "São Tomé: A Viagem dos 5 Sentidos", que visa ajudar os são-tomenses mais carenciados.Nesta angariação de bens tudo é essencial, segundo o jogador, mas há uma maior necessidade de fórmula láctea para lactentes, de fraldas, de roupas para bebé e criança, de material escolar e medicamentos.Para maiores informações sobre o projeto e a angariação para São Tomé e Príncipe, os interessados devem entrar na página do Facebook da campanha "" ou na página do Facebook do jogador do Sporting