Desolado com tamanho azar



O capitão do Sporting acabou por regressar precisamente um mês depois, em Dortmund, tendo essa lesão custado quatro jogos fora da equipa... e muitas dores de cabeça a Jorge Jesus. A lesão não deverá obrigar Adrien a ser submetido a intervenção cirúrgica, ainda que seja suficiente para colocar em causa a sua utilização nos próximos dois meses.Record sabe que o médio ficou naturalmente devastado com esta notícia, sobretudo por não esperar um tempo de paragem tão elevado quanto o que sugere o diagnóstico que ontem lhe foi apresentado. Adrien vive, aos 27 anos, um dos momentos mais negativos da sua carreira [ver peça]. Afinal, trata-se da segunda lesão grave na mesma temporada. A 1 de outubro, em Guimarães, sofreu uma lesão muscular cujo diagnóstico implicava três semanas de ausência. Então, o departamento clínico decidiu aproveitar tal período de inatividade para resolver um problema que remontava à temporada passada, sujeitando o internacional português a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.O capitão do Sporting acabou por regressar precisamente um mês depois, em Dortmund, tendo essa lesão custado quatro jogos fora da equipa... e muitas dores de cabeça a Jorge Jesus.

Adrien Silva sofreu uma lesão de média gravidade que pode ser suficiente para o afastar da competição até finais de abril. Segundo o diagnóstico comunicado ontem pelo departamento clínico do Sporting, o capitão dos leões contraiu uma "lesão do ligamento lateral interno do joelho direito" que pode implicar "tempo de recuperação expectável" compreendido entre "seis a oito semanas".Segundo o cenário tornado público pelo departamento clínico do Sporting, Adrien pode regressar apenas a 23 de abril para defrontar... o Benfica.

Autor: António Adão Farias