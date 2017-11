Adrien foi homenageado em Alvalade e não aguentou as lágrimas

Adrien Silva recordou a sua "arrepiante" despedida do Sporting, em pleno relvado de Alvalade ao intervalo do encontro com o FC Porto, em outubro. Agora jogador do Leicester, o médio sublinha ainda assim que pretende voltar aos leões."Sabia que ia ser bem recebido porque as pessoas que vão ao estádio não se esquecem daquilo que os jogadores deixam em campo e isso fez-me ficar tranquilo para a despedida. Foi metade de uma vida naquele clube e a despedida foi muito emocionada porque entrei com a família, eles que me acompanharam nestes anos e partilharam as tristezas e os momentos bons, e principalmente porque entrei com o Paulinho. Saio sem mágoa do Sporting, não tenho razões para ter mágoa depois dessa despedida e o Sporting vai ser sempre a minha casa para acabar a carreira ou fazer outras coisas dentro do clube", disse o internacional português numa entrevista à RTP3.Adrien garantiu ainda que mantém boas relações com Bruno de Carvalho e Jorge Jesus depois da saída. "Sim, sem dúvida. Continuo em contacto mais com o treinador mas está boa", referiu, entrando em detalhes sobre o evoluir da relação com o treinador: "Era boa. Com o tempo foi melhorando porque me foi conhecendo melhor. Foi com ele que me tornei capitão, foi ele que me deu essa responsabilidade e foi com ele que me tornei melhor capitão. Vejo a facilidade que tem cada vez que há uma saída de tentar dar continuidade à equipa sem que se note, e isso é a qualidade dele."

Autor: Alexandre Moita