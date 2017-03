Continuar a ler

José Eduardo foi esta quarta-feira considerado culpado de crime de difamação agravada a Marco Silva e condenado a pagar 10 mil euros de indemnização ao treinador por danos não patrimoniais e mais 5.400 euros ao Estado. O antigo treinador do Sporting pedia uma indemnização total de 45 mil euros. "Esta questão não se resume a dinheiro. Neste processo, a indemnização tem um peso relativo. Felizmente, o prestígio de Marco Silva fala por por si."

O advogado de Marco Silva mostrou-se esta quarta-feira satifeito com a condenação de José Eduardo por difamação agravada ao seu cliente, desvalorizando o facto da indemnização pedida ter ficado abaixo do pedido. Em causa estavam declarações do empresário, antigo jogador do Sporting, sobre o treinador nas semanas que antecederam a saída deste do clube de Alvalade, em 2015."A decisão era a esperada e vem demonstrar que os órgãos jurisdicionais funcionam e que mais tarde ou mais cedo a verdade acaba por ser reposta - se é que alguma vez houve dúvidas. Prova que as pessoas não podem atentar impunemente contra a honra de terceiros. É a decisão expetável e encaramo-la com satisfação", afirmou Nélson Soares à saída do Campus de Justiça, em Lisboa, salientando depois:

Autor: Bruno Dias