Continuar a ler

Quanto à politica de remunerações, os demais membros executivos do Conselho de Administração passarão a auferir 7 mil euros mensais, sujeitos aos descontos legais, salário que será pago 14 vezes por ano, tal como o do presidente.Adicionalmente, os membros da SAD poderão auferir remuneração variável, em forma de prémios progressivos crescentes em função da dificuldade dos objetivos e proporcionais aos resultados obtidos pela equipa de futebol profissional, prémios esses que não deverão exceder os atribuídos a cada um dos jogadores, Direção do futebol e treinadores.Os membros da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal não são remunerados e a sociedade de revisores de contas sê-lo-á de acordo com os níveis de honorários normais para serviços similares.A assembleia magna aprovou ainda por unanimidade um voto de confiança na administração da SAD, a cada um dos seus membros e ao Conselho Fiscal e à Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas.