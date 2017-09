A assembleia-geral do Sporting, que decorreu esta sexta-feira no Pavilhão Multidesportivo de Alvalade (não confundir com AG da SAD ), não teve grande adesão por parte dos sócios leoninos.Na reunião magna, presidida por Jaime Marta Soares, estiveram cerca de 100 pessoas, entre as quais Pedro Madeira Rodrigues, que concorreu contra Bruno de Carvalho nas últimas eleições, Sousa Cintra, antigo líder dos leões, e João Benedito, antigo atleta de futsal que foi ventilado como possível opositor de BdC no mesmo sufrágio.Na AG, foi aprovado o único ponto, o Relatório de Gestão. "Foi uma fantástica AG, com disponibilidade total, sem limite de tempo, para as pessoas poderem expressar aquilo que lhes ia na alma. Sentimento muito forte de envolvência e fé sportinguista, perante o apoio condicional à direção e ao seu presidente, com intervenções de grande fervor. Aprovado o único ponto, com resultado de 97,6%. É extraordinário e cria ânimo. A gestão está a ser desenvolvida com o cuidado para conduzir uma grande nau", afirmou Marta Soares.

Autor: Bruno Fernandes