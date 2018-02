Continuar a ler

16H30: Carlos Severino foi alvo de tentativa de agressão à saída da AG 16H09: Alguns sócios já saíram, pois já votaram, o que permite que outros que estavam à espera cá fora possam entrar. Entretanto, os sócios que se inscreveram já começaram a falarHá 33 requerimentos de sócios para falar.Dias Ferreira, Rui Oliveira e Costa e Abrantes Mendes estão entre os sócios presentesOs sócios que se inscreveram vão começar as intervenções. Jaime Marta Soares começa a chamarAs votações já abriram e já há uma grande fila de sóciosTermina o discurso de Bruno de Carvalho sob uma enorme ovaçãoSessões de esclarecimento, críticas a Carlos Seixas e Roquette, Paulo Pereira Cristóvão, Madeira Rodrigues, Roquette, regulamento disciplinar...: os temas que estão a aquecer oBruno de Carvalho começa a discursar. "Por que vou votar não a tudo", assim nomeou o presidente a sua intervençãoOs funcionários do Sporting começam a encaminhar os sócios que restavam na fila (cerca de 50) para o multidesportivo, sinal que o pavilhão está lotadoAta da AG do passado dia 3 foi aprovada por maioria... mas "com um ou três votos contra", explicita Marta SoaresJaime Marta Soares dá início à AG: "Estão 4 mil sócios no pavilhão e estão criadas as condições para dar o início a esta extraordinária AG do Sporting". O presidente da mesa pede aos sócios para que não divulguem imagens da AGAugusto Inácio também está na fila para entrar no pavilhão. "É uma reunião de sportinguistas de apoio constante ao presidente do clube. Vamos ter presidente para muitos anos ", afirmou aos jornalistasNas redes sociais vão sendo divulgadas imagens do interior do PavilhãoBruno de Carvalho acabou de entrar no Pavilhão e ouviu uma ovação dos adeptosDada a boa afluência, estão a abrir os topos das bancadas do PavilhãoA fila para entrar no pavilhão João Rocha ainda é longa, mas anda a um bom ritmo. Lá dentro, a 'casa' já está com mais de meia lotação, presidente da mesa da AG, fala aos jornalistas à chegada ao pavilhão e espera a presença de muitos sócios , assegurando que "estão criadas as condições físicas para que seja uma boa Assembleia Geral". "Acredito que o pavilhão vai encher e vai ser uma grande festa". "Se encontrarmos um fluxo tão grande teremos de tomar uma decisão. Os sócios não podem ficar na rua. Não há nada que não tenha remédio. O plano B seria marcar uma Assembleia Geral num pavilhão muito maior - e porque não no próprio estádio", afirmou.Na ordem de trabalhos estão três pontos: 1) alteração dos estatutos, 2) aprovação do regulamento disciplinar e 3) saída imediata dos órgãos sociais. Os pontos 1 e 2 precisam de 75% de votos favoráveis para serem aprovados; os votos nulos e brancos, bem como a abstenção, é o mesmo efeito do voto contraNas redes sociais surgem imagens da fila à entrada do pavilhãoA AG decorre no Pavilhão João Rocha a partir das 14 horas, tendo começado o processo de credenciação às 12 horas. Para participar e votar nos debates é preciso ter, pelo menos, um ano ininterrupto de quotas em dia e que sejam maiores de idade.Boa tarde! Os sócios do Sporting vão decidir este sábado o futuro imediato do clube numa assembleia geral (AG) onde serão votados três pontos, dois dos quais são polémicos e não chegaram a ser apreciados na última reunião: a alteração dos estatutos e a aprovação do regulamento disciplinar. Caso estas duas moções não seja aprovadas por 75 por cento dos votos, Bruno de Carvalho já avisou que os órgãos sociais se demitem de imediato.O líder leonino, de 46 anos, coloca assim o futuro nas mãos dos sportinguistas por entender que as alterações são fundamentais para a modernização do clube. Na alteração dos estatutos, recorde-se, está incluída a extinção do Conselho Leonino, um órgão de carácter consultivo. Já em relação ao segundo ponto, a aprovação de um regulamento disciplinar visa colmatar uma lacuna que existe, segundo os atuais dirigentes.