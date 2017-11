Continuar a ler

A fechar o comunicado, Fouto destacou a sua "trajetória profissional imaculada no futebol português" e, em oposição, sublinhou que Baldé "é uma pessoa que gera conflitos permanentes com os clubes, federações, jogadores e com vários empresários de jogadores", garantindo que o guineense "não é reconhecido como empresário, intermediário ou agente, pela FPF."

DIREITO DE RESPOSTA

Face às graves acusações, mentiras e difamações feitas pelo Sr. Cátio Baldé em diversos meios de comunicação, venho informar:

1. – À data de hoje nem eu, nem nenhuma empresa minha ou outras que tenham colaboração comigo, está a dever qualquer valor monetário ao Sr. Cátio Baldé.

2. – Ao contrário do que foi difundido pelos órgãos de comunicação não houve qualquer tipo de agressão física entre mim e o Sr. Cátio Baldé.

3. – As declarações deste Sr. são completamente falsas e não é verdade que na transferência do jogador Rúben Semedo, ou de qualquer outro jogador, eu tenha um acordo, ou dividido qualquer quantidade de dinheiro com o presidente do Sporting Clube de Portugal, Sr. Bruno de Carvalho, ou com qualquer diretor, ou funcionário do clube.

4. – Por este motivo e face à gravidade das acusações e calúnias de que fui alvo e que reitero serem falsas, vou intentar um processo judicial ao Sr. Cátio Baldé nos tribunais competentes por difamação e calúnia.

5. – Tenho uma trajetória profissional imaculada no futebol português, nunca tive qualquer diferendo com pessoas ou instituições com as quais me relacionei, nunca fui alvo de nenhum processo e nem eu, nem nenhuma empresa que represento, deve qualquer valor a alguém. Considero que outros, como o Sr. Cátio Baldé, não podem dizer o mesmo, pois é público tratar-se de uma pessoa que gera conflitos permanentes com os clubes, federações, jogadores e com vários empresários de jogadores. Basta olhar para o seu historial.

6. – Ao longo deste comunicado em momento algum utilizei as palavras "empresário", "intermediário" ou "agente" para me referir ao Sr. Cátio Baldé, pois não é reconhecido como empresário, intermediário ou agente, pela Federação Portuguesa de Futebol, nem nunca o foi. Na qualidade de agente, reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol, encarregar-me-ei de que o Sr. Cátio Baldé responda em tribunal sobre o porquê de ter recebido e continuar a receber comissões de jogadores em Portugal.

Lisboa, 17 de Novembro de 2017

Jose Fouto Galvan