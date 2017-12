Entre as ausências do treino solidário de ontem do Sporting há a registar a de Alan Ruiz, que se encontra a responder a um processo disciplinar na sequência dos acontecimentos do jogo com o Vilaverdense, onde manifestou a sua insatisfação por ter sido substituído.O jogador, de 24 anos, já recebeu a nota de culpa, mas, segundo conseguimos apurar, ainda não enviou a resposta à mesma.