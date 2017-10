Neste momento, Alan Ruiz é o único jogador que está afastado do jogo em Turim. O criativo, de 24 anos, ainda faz trabalho de ginásio para debelar uma lesão muscular nos adutores da coxa esquerda. O argentino tem ainda mais algumas semanas de recuperação pela frente, em que vai aliar o trabalho de ginásio ao tratamento feito na coxa. Só depois é que poderá começar a fazer trabalho no relvado, como corrida e algum treino com bola. Nesta fase, portanto, Alan Ruiz mantém-se na etapa inicial do tratamento.

Recorde-se que o jogador dos leões se lesionou a semana passada e, por isso, não chegou sequer a ser opção para o Oleiros, em jogo da Taça de Portugal. É expectável que, até recuperar de lesão, Alan Ruiz falhe ainda os encontros com Chaves e Rio Ave, ambos para o campeonato. O criativo aponta a novembro para voltar a ser opção para o treinador dos verdes e brancos, Jorge Jesus.