Alan Ruiz ainda recupera da lesão muscular nos adutores da coxa esquerda mas a expectativa dos responsáveis do Sporting é que, no prazo máximo de 15 dias, volte a ser opção sem restrições de ordem física. O criativo argentino regressará em pleno sempre em novembro e o que é certo é que, neste momento, trabalha a dobrar para regressar à competição.



Ao que o nosso jornal apurou, Alan Ruiz está a fazer treinos bidiários na Academia de Alcochete, com o intuito de acelerar o processo de recuperação. O avançado, de 25 anos, efetua trabalho de ginásio para fortalecer a zona afetada, mas complementa a recuperação já com alguns exercícios no relvado. Alan já faz ligeiros movimentos com bola, sempre numa rotação baixa, readquirindo aqueles que são os movimentos padrão. Está, por isso, cada vez mais perto do regresso.