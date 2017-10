Está confirmado o cenário de lesão muscular para Alan Ruiz. O avançado submeteu-se ontem a um exame que identificou a natureza do problema que o mantém apartado dos treinos de conjunto. De acordo com informação do diretor clínico Frederico Varandas, Ruiz tem uma "lesão muscular nos adutores da coxa esquerda" e já se encontra em tratamento, como, aliás, o próprio documentou através do Instagram. Como se estimava, o tempo de recuperação do argentino será no mínimo de 15 dias mas, sabe Record, pode prolongar-se até às quatro semanas .

Doumbia semelhante

