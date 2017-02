"Alan Ruiz voltou a fazer uma excelente exibição". A consideração, proferida por Jorge Jesus logo após o triunfo sobre o Moreirense, comprova o bom momento que este argentino, de 23 anos, está a atravessar no Sporting. Não foi, contudo, sempre assim, pois só em 2017 o camisola 99 provou ao técnico que não se enganou quando sugeriu à SAD que o contratasse por 8 milhões de euros, verba recorde em Alvalade até à chegada de Bas Dost (10 M€).

Alan rumou ao estágio na Suíça ainda com peso a mais e lá ouviu Jesus a pedir-lhe mais intensidade. “Andas a gasóleo!”

Do longo processo de adaptação ao futebol europeu ao elevado grau de exigência de Jesus, Record explica-lhe por que Alan Ruiz demorou oito meses a conquistar o seu lugar na equipa. Tudo começou na pré-temporada, quando este avançado promissor mereceu os primeiros reparos do treinador: no estágio na Suíça, Jesus não gostou de observar a (reduzida) velocidade a que Alan se movimentava a cada exercício. Num dos treinos, chegou mesmo a repreender o 99. "Andas a gasóleo!", gritou-lhe, exasperado com a lentidão de um jogador que se apresentara... 9 quilos acima do seu peso ideal (68).





O excesso de peso foi, de facto, responsável pelo défice de resistência e intensidade necessárias para conquistar logo ali um lugar, não obstante as boas indicações nos jogos particulares, sobretudo ao nível técnico. Alan não começou mal a época, jogando cinco das seis primeiras jornadas, mas foi perdendo espaço. Mais: as fragilidades identificadas por JJ tiraram-lhe a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões. O excesso de peso foi, de facto, responsável pelo défice de resistência e intensidade necessárias para conquistar logo ali um lugar, não obstante as boas indicações nos jogos particulares, sobretudo ao nível técnico. Alan não começou mal a época, jogando cinco das seis primeiras jornadas, mas foi perdendo espaço. Mais: as fragilidades identificadas por JJ tiraram-lhe a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões. Processo contínuo Durante este período, e depois da perda dos quilos ‘extras’ (chegou ao fim de setembro no peso ideal), Alan trabalhou insistentemente a resistência, fortaleceu-se muscularmente, e centrou-se na questão da intensidade: Jesus ‘puxou’ por ele e ensinou-o a otimizar o tempo em campo, reconhecendo que este só aguentava 60 minutos a um ritmo considerável. Enquanto não sentia Alan nas condições ideais, JJfoi testando opções no apoio a Bas Dost: Bruno César, Bryan, Markovic, Campbell, André e Castaignos jogaram a ‘nove e meio’, mas nenhum deles convenceu. Na cabeça de Jesus, o lugar sempre foi de Alan... No ponto ...que apareceu, então, em 2017: juntando o último jogo para a Liga de 2016, contra o Belenenses, Alan apareceu nos últimos sete que o leão fez na prova, somando dois golos nos últimos dois jogos, ambos a passe de Bas Dost. Eis o último passo do processo: melhorar o entrosamento que já demonstra ter com o goleador holandês.

Autor: Bruno Fernandes